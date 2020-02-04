ФГВФЛ назвал сумму вкладов в банках, подпадающих под гарантии

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

На сегодня гарантированно 43,1% вкладов

По состоянию на 1 января 2020 года сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 474,44 млрд грн, что на 36,09 млрд грн (на 8,0%) больше, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФО.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало января 2020 года: вклады в национальной валюте - 279,48 млрд грн, вклады в иностранной валюте - 194,96 млрд грн.

По данным фонда, полностью защищены вклады (до 200 тыс. грн) 98,4% вкладчиков в банках-участниках фонда. По сумме гарантиями фонда полностью покрывается 43,1% вкладов, что составляет 204,24 млрд грн.

В структуре вкладчиков доля ФЛП составляет 3,0%, а общая сумма их вкладов на 1 января 2020 года составила 32,40 млрд грн (6,8% от общей суммы вкладов). С 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.

Напомним, при осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они пересчитываются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

По Состоянию на 1 января 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 74 банка. Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на начало января 2020 года, составила 11,7 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, в течение 2019 года вкладчикам неплатежеспособных банков выплачено 834,0 млн грн в рамках гарантированного возмещения до 200 тыс. грн.

В январе 2020 года директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут заявила, что гарантированную сумму банковских вкладов можно повысить с 200 тыс. грн до 600-800 тыс. грн.