ФГИ выставил на продажу почти 150 объектов малой приватизации

Стартовая цена выставленных на продажу объектов составляет почти 70 млн гривен

Фонд государственного имущества (ФГИ) объявил аукционы по 147 объектам малой приватизации. Об этом в Facebook сообщил и. о. главы ФГИ Виталий Трубаров.

По словам Трубарова, ФГИ объявил аукционы по 147 объектам малой приватизации, стартовая стоимость которых составляет почти 70 млн гривен. Вся необходимая информация о лотах доступна в системе "Прозоро. Продажи".

"До конца года будут выставлены на продажу еще 750 объектов малой приватизации. Первым лотом малой приватизации будет государственный пакет акций акционерного общества "Укрпапирпром" со стартовой ценой 12,3 миллиона гривен. Первый аукцион состоится 30 августа", - добавил Трубаров.

Напомним, в конце июля Трубаров сообщил о старте малой приватизации через ProZorro. В частности, ФГИ подписал договоры с 18 авторизованными операторами электронной торговой системы ProZorro для продажи объектов малой приватизации

Также ранее РБК-Украина сообщало, что в Кабмине назвали советников для первых трех объектов большой приватизации.