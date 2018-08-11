ФДМ виставив на продаж майже 150 об'єктів малої приватизації

Стартова ціна виставлених на продаж об'єктів становить майже 70 млн гривень

Фонд державного майна (ФДМ) оголосив аукціони з 147 об'єктів малої приватизації. Про це у Facebook повідомив в. о. голови ФДМ Віталій Трубаров.

За словами Трубарова, ФДМ оголосив аукціони щодо 147 об'єктів малої приватизації, стартова вартість яких становить майже 70 млн гривень. Вся необхідна інформація про лоти доступна в системі "Прозоро. Продажі".

"До кінця року будуть виставлені на продаж ще 750 об'єктів малої приватизації. Першим лотом малої приватизації буде державний пакет акцій акціонерного товариства "Укрпапірпром" зі стартовою ціною 12,3 мільйона гривень. Перший аукціон відбудеться 30 серпня", - додав Трубаров.

Нагадаємо, в кінці липня Трубаров повідомив про старт малої приватизації через ProZorro. Зокрема, ФДМ підписав договори з 18 авторизованими операторами електронної торгової системи ProZorro для продажу об'єктів малої приватизації

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що в Кабміні назвали радників для перших трьох об'єктів великої приватизації.