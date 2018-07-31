В Кабмине назвали советников для первых трех объектов большой приватизации

Одесский припортовый завод к приватизации будет готовить Pericles Global Advisory, "Президент Отель" и "Индар" - "Конкорд Консалтинг"

Фонд государственного имущества Украины провел в понедельник, 30 июля, первые конкурсы по определению инвестиционных советников для так называемой большой приватизации ПАО "Одесский припортовый завод", ЧАО "Президент Отель" и ЧАО "Индар". Об этом сообщил министр Кабмина Александр Саенко, передает пресс-служба правительства.

Саенко рассказал, что Одесский припортовый завод будет готовить к приватизации компания Pericles Global Advisory, "Президент Отель" и "Индар" - "Конкорд Консалтинг", которая входит в группу "Конкорд Капитал".

Всего в списке так называемой большой приватизации на этот год - 23 объекта.

"Нам остается еще для 19 предприятий выбрать советников и начать процесс их подготовки к приватизации. Уже завтра, 31 июля, будем выбирать советников для следующих трех предприятий - ОАО "Объединенная горно-химическая компания", ГП "Завод Электротяжмаш" и ГП "Угольная компания "Краснолиманская", - добавил Саенко.

Он отметил, что приватизация этих предприятий, кроме одного, будет происходить по новому закону "О приватизации государственного и коммунального имущества".

"В новом законе прописаны четкие требования по проверке происхождения денег, за которые покупается предприятие. Новые правила не допускают участия в приватизации лиц, связанных со страной-агрессором", - отметил министр.

Напомним, исполняющий обязанности председателя ФГИ Виталий Трубаров сообщил о старте малой приватизации через систему ProZorro.