Трубаров сообщил о старте малой приватизации через ProZorro

И.о. главы ФГИ рассчитывает на проведение первого аукциона уже в начале сентября

Исполняющий обязанности главы ФГИ Виталий Трубаров сообщил о старте малой приватизации через систему ProZorro. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Трубаров сообщил, что ФГИ подписал договоры с 18 авторизованными операторами электронной торговой системы ProZorro для продажи объектов малой приватизации.

"Сейчас в систему добавляются все 716 объектов, которые запланированы к продаже в 2018 году, и 27-31 июля будут первые объявления о продаже. Это фактический старт малой приватизации", - отметил он.

Трубаров также сообщил, что стоит учесть 35 дней на прием заявок от потенциальных покупателей, таким образом первый аукцион может состояться уже в начале сентября.

"Напомню, что государственные объекты балансовой стоимостью до 250 млн гривен относятся к малой приватизации и будут продаваться исключительно на электронных аукционах", - добавил и.о. главы Фонда госимущества.

Напомним, как писало РБК-Украина, в Кабмине заверили, что старт приватизации малых объектов госсобственности состоится в запланированные сроки.

Ранее ФГИ призвал к скорейшему принятию законодательно-правовых актов, необходимых для запуска малой приватизации.