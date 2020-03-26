ФГИ во время карантина продал за 10 миллионов дом культуры в Киеве

Фонд государственного имущества продал дом культуры "Киевприбора" на улице Олексы Тихого (бывшая Выборгская). Об этом написал глава ФГИ Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook.

Как отметил Сенниченко, на аукционе за дом культуры соревновались семеро предпринимателей, а стартовая цена выросла в 4,1 раза - с 2,4 млн грн до 10,1 млн грн.

"К счастью, онлайн-аукционы Prozorro.Продажи имеют устойчивый иммунитет к коронавирусу, и предприниматели, оставаясь дома, могут инвестировать в недвижимость. Кризис рано или поздно закончится, но кто-то из него выйдет, имея в собственности новые объекты", - написал глава ФГИ.

Напомним, глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявил, что несмотря на карантин в Украине, Фонд госимущества не будет переносить большую и малую приватизацию.

Как сообщало РБК-Украина, Фонд государственного имущества Украины 4 марта продал на аукционе за 230 млн грн АО "Киевпассервис", предприятие, на балансе которого центральный автовокзал и пять автостанций в Киеве и 18 автостанций и вокзалов в Киевской области.