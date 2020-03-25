ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Фонд госимущества не будет переносить приватизацию из-за карантина

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 11:25
Фонд госимущества не будет переносить приватизацию из-за карантина
Иллюстративное фото (spfu.gov.ua)

Большая приватизация пройдет в середине и второй половине года

Несмотря на карантин в Украине, Фонд госимущества не будет переносить большую и малую приватизацию. Об этом в Facebook сообщил глава Фонда Дмитрий Сенниченко.

По его словам, карантин и экономический кризис не повлияют на планы по приватизации.

"Мы продолжаем готовить объекты большой приватизации на середину и вторую половину года, как и было запланировано. Уверенно продолжаем уже сейчас малую и среднюю приватизацию, и успешные онлайн аукционы проходят в эти дни", - отметил Сенниченко.

Он также отметил, что Фонду удалось перевыполнить план по приватизации на первый квартал 2020 года. А с начала 2020 Украина нарастила доходы от приватизации в 6,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Напомним, в начале марта Кабинет министров передал четыре больших объекта на приватизацию. В частности, на продажу выставят "Артемсоль", завод "Большевик", ГПЗКУ и "Хлеб Украины".

До этого в феврале Фонд госимущества запустил новый сайт о приватизации. На нем собраны все объекты малой и большой приватизации, подробная информация о них, фотографии, презентации, даты аукционов и новости.

В МАУ объяснили, как украинцы могут вернуть деньги за отмененные рейсы
Новости Украины приватизациякарантинФонд госимущества
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь