Фонд госимущества не будет переносить приватизацию из-за карантина

Иллюстративное фото (spfu.gov.ua)

Большая приватизация пройдет в середине и второй половине года

Несмотря на карантин в Украине, Фонд госимущества не будет переносить большую и малую приватизацию. Об этом в Facebook сообщил глава Фонда Дмитрий Сенниченко.

По его словам, карантин и экономический кризис не повлияют на планы по приватизации.

"Мы продолжаем готовить объекты большой приватизации на середину и вторую половину года, как и было запланировано. Уверенно продолжаем уже сейчас малую и среднюю приватизацию, и успешные онлайн аукционы проходят в эти дни", - отметил Сенниченко.

Он также отметил, что Фонду удалось перевыполнить план по приватизации на первый квартал 2020 года. А с начала 2020 Украина нарастила доходы от приватизации в 6,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Напомним, в начале марта Кабинет министров передал четыре больших объекта на приватизацию. В частности, на продажу выставят "Артемсоль", завод "Большевик", ГПЗКУ и "Хлеб Украины".

До этого в феврале Фонд госимущества запустил новый сайт о приватизации. На нем собраны все объекты малой и большой приватизации, подробная информация о них, фотографии, презентации, даты аукционов и новости.