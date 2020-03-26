ФДМ під час карантину продав за 10 мільйонів будинок культури в Києві

Фонд державного майна продав будинок культури "Київприладу" на вулиці Олекси Тихого (колишня Виборзька). Про це написав голова ФДМ Дмитро Сенниченко на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Сенниченко, на аукціоні за будинок культури змагалися семеро підприємців, а стартова ціна зросла у 4,1 разів - з 2,4 млн грн до 10,1 млн грн.

"На щастя, онлайн-аукціони Prozorro.Продажі мають стійкий імунітет до коронавірусу, і підприємці, залишаючись вдома, можуть інвестувати в нерухомість. Криза рано чи пізно завершиться, але хтось з неї вийде, маючи у власності нові об'єкти", - написав голова ФДМ.

Нагадаємо, голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко заявив, що незважаючи на карантин в Україні, Фонд держмайна не буде переносити велику та малу приватизацію.

Як повідомляло РБК-Україна, Фонд державного майна України 4 березня продав на аукціоні за 230 млн грн АТ "Київпассервіс", підприємство, на балансі якого центральний автовокзал та п’ять автостанцій в Києві та 18 автостанцій та вокзалів в Київській області.