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Все киевские автовокзалы продали с аукциона

Новости » Экономика     04.03.2020 - 14:24
Все киевские автовокзалы продали с аукциона
Фото: центральный автовокзал (УНИАН)

За вокзалы и автостанции в Киеве и области заплатят меньше 10 млн долларов

Фонд государственного имущества Украины 4 марта провел аукцион с продажи АО "Киевпассервис", предприятия, на балансе которого центральный автовокзал и пять автостанций в Киеве, а также 18 автостанций и вокзалов в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

Как отметили в пресс-службе, объект будет передан новому владельцу за 230 897 987 грн. В аукционе приняли участие три участника, а цена продажи предприятия выросла на 18%.

Отметим, в собственности "Киевпассервис" находятся автостанции "Дачная", "Дарница", "Подол", "Полесье", "Южная" и центральный автовокзал в Киеве, и еще 18 автостанций и вокзалов в Киевской области.

Напомним, ранее Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) впервые обнародовал полный перечень всех объектов, которые подлежат приватизации. В перечне 729 объектов малой приватизации, которые будут продавать на ProZorro.Продажи.

Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии, поручения президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации в той или иной степени одобряют 37% украинцев. В то же время 41% респондентов негативно относятся к доверенности Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.

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