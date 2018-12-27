В ФГИ подвели итоги приватизации в 2018

Фото: Виталий Трубаров (РБК-Украина, Виталий Носач)

В частности, Трубаров объяснил, почему заблокирована продажа объектов большой приватизации

Исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) Виталий Трубаров подвел итоги приватизации в этом году. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его Facebook.

Он отметил, что за 4 месяца малой приватизации удалось получить почти 350 миллионов гривен.

"На открытых торгах продано около 250 объектов, и что немаловажно - ни одного судебного обжалования результатов аукционов... Из 818 объектов малой приватизации продано около 250, по 355 объектам объявлены аукционы. Поэтому, в следующем году остро будет стоять вопрос наполнения системы новыми лотами, которые министерства не спешат передавать", - написал Трубаров.

И.о. главы ФГИ подчеркнул, что в 2018 году с запуском электронного модуля определения оценочной стоимости имущества занизить цену объекта не удастся, и соответственно размер налогов будет уплачен по рыночной стоимости.

"Почти 17 тысяч отчетов об оценке не прошли проверку модулем из-за заниженной стоимости или ложных данных. За полгода работы электронного модуля проведенных сделок купли-продажи уплачено 554 миллиона военного сбора, 370 миллионов в Пенсионный фонд и около 2 миллиардов налога на доходы физических лиц", - сообщил он.

Трубаров также отметил, что ФГИ перечислил в госбюджет 1,6 млрд гривен дивидендов в 2018 году по результатам хозяйственной деятельности предприятий в 2017 году.

Кроме того, аренда государственного имущества в 2018 году принесла почти 1,5 миллиарда гривен, что на 50% больше плановых показателей.

И. о. главы ФГИ также пояснил, почему заблокирована продажа объектов большой приватизации.

"Продажа объектов большой приватизации заблокирована ничтожными судебными исками компаний, играющих в угоду олигархам. Еще в сентябре Фонд отобрал инвестиционных советников на ОПЗ, угольную компанию "Краснолиманская", завод "Электротяжмаш", фармацевтическую компанию "Индар", Объединенную горно-химическую компанию, однако их утверждение Кабинетом министров заблокировано", - написал он.

Трубаров также добавил, что конкурс по продаже "Центрэнерго" пришлось отменить из-за недостоверности представленных участниками конкурса документов и их возможной связи с государством-агрессором.

"Весь перечень предприятий большой приватизации переходит на следующий год, и я надеюсь, что нам удастся в 2019 году перейти к непосредственной продаже активов, несмотря на выборы и попытки олигархов через суды остановить процесс большой приватизации", - подчеркнул он.

Напомним, в начале декабря ФГИ отменил конкурс по продаже "Центрэнерго".

Как писало РБК-Украина ранее, глава Кабмина Владимир Гройсман заявил, что от малой приватизации Украины в этом году получила 456 миллионов гривен.

Добавим, в августе Фонд государственного имущества выставил на продажу 210 объектов малой приватизации.