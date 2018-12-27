У ФДМ підбили підсумки приватизації у 2018

Фото: Віталій Трубаров (РБК-Україна, Віталій Носач)

Зокрема, Трубаров пояснив, чому заблоковано продаж об'єктів великої приватизації

Виконуючий обов'язки глави Фонду державного майна України (ФДМ) Віталій Трубаров підбив підсумки приватизації у цьому році. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його Facebook.

Він зазначив, що за 4 місяці малої приватизації вдалося отримати майже 350 мільйонів гривень.

"На відкритих торгах продано близько 250 об’єктів, і що важливо - жодного судового оскарження результатів аукціонів… З 818 об’єктів малої приватизації продано близько 250, по 355 об‘єктах оголошені аукціони. Відтак, наступного року гостро стоятиме питання наповнення системи новими лотами, які міністерства не поспішають передавати", - написав Трубаров.

В.о. глави ФДМ підкреслив, що у 2018 році із запуском Електронного модуля визначення оціночної вартості майна занизити ціну об’єкта не вдасться, і відповідно розмір податків буде сплачено з ринкової вартості.

"Майже 17 тисяч звітів про оцінку не пройшли перевірку модулем через занижену вартість або неправдиві дані. За півроку роботи Електронного модуля з проведених угод купівлі-продажу сплачено 554 мільйони військового збору, 370 мільйонів до Пенсійного фонду та близько 2 мільярдів податку на доходи фізичних осіб", - поінформував він.

Трубаров також зазначив, що ФДМ перерахував у держбюджет 1,6 млрд гривень дивідендів у 2018 році за результатами господарської діяльності підприємств у 2017 році.

Крім того, оренда державного майна в 2018 році принесла майже 1,5 мільярда гривень, що на 50% більше планових показників.

В. о. глави ФДМ також пояснив, чому заблоковано продаж об'єктів великої приватизації.

"Продаж об’єктів великої приватизації заблокований нікчемними судовими позовами компаній, що грають на догоду олігархам. Ще у вересні Фонд відібрав інвестиційних радників на ОПЗ, Вугільну компанію "Краснолиманська", Завод "Електроважмаш", фармацевтичну компанію "Індар", Об’єднану гірничо-хімічну компанію, проте їх затвердження Кабінетом міністрів заблоковане", - написав він.

Трубаров також додав, що конкурс з продажу "Центренерго" довелося відмінити через недостовірність поданих учасниками конкурсу документів та їх можливу пов’язаність з країною-агресором.

"Весь перелік підприємств великої приватизації переходить на наступний рік, і я сподіваюся, що нам вдасться в 2019 році перейти до безпосереднього продажу активів, незважаючи на вибори і спроби олігархів через суди зупинити процес великої приватизації", - підкреслив він.

Нагадаємо, на початку грудня ФДМ скасував конкурс з продажу "Центренерго".

Як писало РБК-Україна раніше, глава Кабміну Володимир Гройсман заявив, що від малої приватизації Україна в цьому році отримала 456 мільйонів гривень.

Додамо, у серпні Фонд державного майна виставив на продаж 210 об'єктів малої приватизації.