От малой приватизации Украина получила 456 миллионов гривен в 2019 году

Фото: Владимир Гройман (kmu.gov.ua)

Гройсман заявил, что в законодательстве о приватизации было семь разных законов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что от малой приватизации Украина в этом году получила 456 миллионов гривен. Об этом премьер-министр сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Такую информацию глава правительства озвучил, отвечая на вопрос нардепа.

"От малой приватизации в этом году не 100 миллионов, а 456 миллионов (гривен - ред.)... точнее 455,9 миллионов... Что касается большой приватизации. В чем была проблема и предыдущих правительств. В том, что в законодательстве о приватизации было семь разных законов. Эти законы были абсолютно закрыты, и формировали закрытые клубы покупок за копейки государственных активов", - заявил Гройсман.

Напомним, ранее сообщалось, что за три месяца малой приватизации Украина получила 420 миллионов гривен.

Как писало РБК-Украина, в августе Фонд государственного имущества (ФГИ) выставил на продажу 210 объектов малой приватизации.

Также Гройсман сообщал, что правительство подготовило десять объектов для большой приватизации.