ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

От малой приватизации Украина получила 456 миллионов гривен в 2019 году

Новости » Экономика    07.12.2018 - 11:44
От малой приватизации Украина получила 456 миллионов гривен в 2019 году
Фото: Владимир Гройман (kmu.gov.ua)

Гройсман заявил, что в законодательстве о приватизации было семь разных законов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что от малой приватизации Украина в этом году получила 456 миллионов гривен. Об этом премьер-министр сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Такую информацию глава правительства озвучил, отвечая на вопрос нардепа.

"От малой приватизации в этом году не 100 миллионов, а 456 миллионов (гривен - ред.)... точнее 455,9 миллионов... Что касается большой приватизации. В чем была проблема и предыдущих правительств. В том, что в законодательстве о приватизации было семь разных законов. Эти законы были абсолютно закрыты, и формировали закрытые клубы покупок за копейки государственных активов", - заявил Гройсман.

Напомним, ранее сообщалось, что за три месяца малой приватизации Украина получила 420 миллионов гривен.

Как писало РБК-Украина, в августе Фонд государственного имущества (ФГИ) выставил на продажу 210 объектов малой приватизации.

Также Гройсман сообщал, что правительство подготовило десять объектов для большой приватизации.

Дефицит ПФУ будет сохраняться еще семь лет, - Кабмин Гройсман анонсировал глубинную правительственную проверку всех облгазов
Новости Украины Владимир Гройсманприватизация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь