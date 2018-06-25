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ФГИ объявил конкурс по отбору советников для приватизации ОПЗ и "Электротяжмаша"

НовостиЭкономика    25.06.2018 - 10:11
Фото: Виталий Трубаров (facebook.com/Виталий Трубаров)
Фото: Виталий Трубаров (facebook.com/Виталий Трубаров)

ОПЗ будут готовить к приватизации в течение полугода после назначения советника

Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс по отбору советников для приватизации Одесского припортового завода, "Электротяжмаша" и еще нескольких предприятий. Об этом в Facebook сообщил руководитель ФГИ Виталий Трубаров.

"Фонд объявил конкурс по отбору советников для подготовки к приватизации ПАО "Одесский припортовый завод", ЧАО "Президент-Отель", ПАО "Объединенная горно-химическая компания", ЧАО "Индар", государственных предприятий "Угольная компания "Краснолиманская" и "Электротяжмаш", - сообщил Трубаров.

Конкурсы будут проходить в Фонде госимущества в два этапа по каждому объекту с 26 по 31 июля. Максимальный срок подготовки советником ОПЗ к продаже составляет 6 месяцев со дня вступления в силу договора о предоставлении услуг советника, всех остальных объектов - 4 месяца.

 

Фонд оголосив конкурси з відбору радників для підготовки до приватизації ПАТ «Одеський припортовий завод», ПрАТ...

Опубліковано Віталієм Трубаровим Неділя, 24 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что ФГИ в течение 1-2 недель представит правительству условия приватизации "Центрэнерго".

 

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Теги публикации: приватизация, ФГИ, ОПЗ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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