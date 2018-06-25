ФДМ оголосив конкурс з відбору радників для приватизації ОПЗ і "Електроважмашу"

ОПЗ будуть готувати до приватизації протягом півроку після призначення радника

Фонд державного майна України оголосив конкурс з відбору радників для приватизації Одеського припортового заводу, "Електроважмашу" та ще кількох підприємств. Про це у Facebook повідомив керівник ФДМ Віталій Трубаров.

"Фонд оголосив конкурс з відбору радників для підготовки до приватизації ПАТ "Одеський припортовий завод", ПрАТ "Президент-Готель",ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", ПрАТ "Індар", державних підприємств "Вугільна компанія "Краснолиманська" і "Електроважмаш", - повідомив Трубаров.

Конкурси будуть проходити у Фонді держмайна в два етапи по кожному об'єкту з 26 по 31 липня. Максимальний термін підготовки радником ОПЗ до продажу становить 6 місяців з дня набуття чинності договору про надання послуг радника, всіх інших об'єктів - 4 місяці.

Фонд оголосив конкурси з відбору радників для підготовки до приватизації ПАТ «Одеський припортовий завод», ПрАТ... Опубліковано Віталієм Трубаровим Неділя, 24 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ФДМ протягом 1-2 тижнів представить уряду умови приватизації "Центренерго".