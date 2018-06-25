Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

ФДМ оголосив конкурс з відбору радників для приватизації ОПЗ і "Електроважмашу"

НовиниЕкономіка    25.06.2018 - 10:11
Фото: Віталій Трубаров (facebook.com/Виталий Трубаров)
Фото: Віталій Трубаров (facebook.com/Виталий Трубаров)

ОПЗ будуть готувати до приватизації протягом півроку після призначення радника

Фонд державного майна України оголосив конкурс з відбору радників для приватизації Одеського припортового заводу, "Електроважмашу" та ще кількох підприємств. Про це у Facebook повідомив керівник ФДМ Віталій Трубаров.

"Фонд оголосив конкурс з відбору радників для підготовки до приватизації ПАТ "Одеський припортовий завод", ПрАТ "Президент-Готель",ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", ПрАТ "Індар", державних підприємств "Вугільна компанія "Краснолиманська" і "Електроважмаш", - повідомив Трубаров.

Конкурси будуть проходити у Фонді держмайна в два етапи по кожному об'єкту з 26 по 31 липня. Максимальний термін підготовки радником ОПЗ до продажу становить 6 місяців з дня набуття чинності договору про надання послуг радника, всіх інших об'єктів - 4 місяці.

 

Фонд оголосив конкурси з відбору радників для підготовки до приватизації ПАТ «Одеський припортовий завод», ПрАТ...

Опубліковано Віталієм Трубаровим Неділя, 24 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ФДМ протягом 1-2 тижнів представить уряду умови приватизації "Центренерго".

 

Контрольний пакет акцій "Турбоатому" залишиться у власності держави, - Гройсман
Теги публікації: приватизация, ФГИ, ОПЗ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся