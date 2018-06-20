ФГИ в течение 1-2 недель представит правительству условия приватизации "Центрэнерго", - Саенко

Уже проводятся консультации с международными партнерами

В правительстве ожидают представления Фондом государственного имущества (ФГИ) условий продажи ПАО "Центрэнерго" в течение одной-двух недель. Об этом сегодня во время брифинга сообщил министр Кабинета министров Украины Александр Саенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы ожидаем, что в ближайшие неделю-две Фонд государственного имущества сможет наработать все условия и предложить их правительству, поэтому на данном этапе еще финальная версия таких условий продажи, по сути, не подготовлена", - сказал министр.

Саенко отметил, что 19 июня, в частности, было проведено совещание с Фондом госимущества и международными партнерами по этому вопросу.

Напомним, аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young spoŀka z ograniczoną odpowiedzialnością Corporate Finance sp. k. начала процесс изучения заинтересованности инвесторов в приобретении 78,289% пакета акций государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго".