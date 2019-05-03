ФГИ с начала года выполнил план по приватизации чуть более чем на 1%

Фото: Фонд госимущества (spfu.gov.ua)

Приватизация пока не начиналась

Поступления в государственный бюджет Украины от приватизации в январе-апреле 2019 года составили 190,7 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как отметили в Минфине, недопоступления от Фонда государственного имущества были замещены заимствованиями, которые были сделаны министерством как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Напомним, принятый Верховной радой закон о государственном бюджете на 2019 год предусматривает поступления от приватизации в сумме 17,1 млрд грн.

В 2018 году в государственный бюджет от приватизации государственного имущества поступило только 0,3 млрд грн, что составляет 1,4% от первоначального плана (21,3 млрд грн). Министерство финансов заместило этот дефицит финансирования заимствованиями.

В Меморандуме с МВФ содержится норма о приватизации ряда государственных компаний в течение 2019 года. Согласно документу, продажа "Центрэнерго", угольной компании "Краснолиманская", предприятий "Индар" и "Президент-Отель-Киев" должны состояться в первой половине 2019 года.