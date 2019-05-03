ФДМ з початку року виконав план з приватизації трохи більше ніж на 1%

Фото: Фонд держмайна (spfu.gov.ua)

Приватизація поки не починалася

Надходження до державного бюджету України від приватизації в січні-квітні 2019 року склали 190,7 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як відзначили в Мінфіні, недонадходження від Фонду державного майна були заміщені запозиченнями, які були зроблені міністерством як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.

Нагадаємо, прийнятий Верховною радою закон про державний бюджет на 2019 рік передбачає надходження від приватизації в сумі 17,1 млрд грн.

У 2018 році до державного бюджету від приватизації державного майна надійшло лише 0,3 млрд грн, що становить 1,4% від початкового плану (21,3 млрд грн). Міністерство фінансів замістило цей дефіцит фінансування запозиченнями.

Меморандумі з МВФ міститься норма про приватизацію ряду державних компаній протягом 2019 року. Згідно з документом, продаж "Центренерго", вугільної компанії "Краснолиманська", підприємств "Індар" і "Президент-Готель-Київ" мають відбутися у першій половині 2019 року.