ФГИ за квартал выполнил годовой план по приватизации на 1%

В государственный бюджет за первый квартал 2019 года от приватизации государственного имущества поступило 184 млн грн. Об этом сообщил и.о. руководителя Фонда государственного имущества Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

Таким образом, квартальные поступления составляют чуть более 1% от годового плана, заложенного в закон о государственном бюджете (17,1 млрд грн).

Трубаров отметил, что первый квартал 2018 года завершил старые процедуры приватизации, "поскольку начиная с 7 марта прошлого года вступил в силу новый закон о приватизации, и она пошла совершенно по новым, прогрессивным, европейским правилам".

Напомним, принятый Верховной радой закон о государственном бюджете на 2019 год предусматривает поступления от приватизации в сумме 17,1 млрд грн.

В 2018 году в государственный бюджет от приватизации государственного имущества поступило только 0,3 млрд грн, что составляет 1,4% от первоначального плана (21,3 млрд грн).

В Меморандуме с МВФ содержится норма о приватизации ряда государственных компаний в течение 2019 года. Согласно документу, продажа "Центрэнерго", угольной компании "Краснолиманская", предприятий "Индар" и "Президент-Отель-Киев" должны состояться в первой половине 2019 года.