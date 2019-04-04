ФДМ за квартал виконав річний план з приватизації на 1%

До державного бюджету за перший квартал 2019 року від приватизації держаного майна надійшло 184 млн грн. Про це повідомив в.о. керівника Фонду державного майна Віталій Трубаров на своїй сторінці у Facebook.

Таким чином, квартальні надходження становлять трохи більше 1% від річного плану, закладеного до закону про державний бюджет (17,1 млрд грн).

Трубаров зазначив, що перший квартал 2018 року завершив старі процедури приватизації, "бо починаючи з 7 березня минулого року набув чинності новий закон про приватизацію, і вона пішла абсолютно за новими, прогресивними, європейськими правилами".

Нагадаємо, ухвалений Верховною радою закон про державний бюджет на 2019 рік передбачає надходження від приватизації в сумі 17,1 млрд грн.

У 2018 році до державного бюджету від приватизації державного майна надійшло лише 0,3 млрд грн, що становить 1,4% від початкового плану (21,3 млрд грн).

У Меморандумі з МВФ міститься норма про приватизацію ряду державних компаній протягом 2019 року. Згідно з документом, продаж "Центренерго", вугільної компанії "Краснолиманська", підприємств "Індар" і "Президент-Готель-Київ" мають відбутися у першій половині 2019 року.