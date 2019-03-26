В ФФУ прокомментировали ситуацию с натурализацией Мораеса

Фото: Жуниор Мораес по центру (ffu.ua)

Футболист не нарушил ни одной нормы законодательства

При получении бразильским нападающим "Шахтера" Жуниора Мораеса украинского гражданства были соблюдены все нормы соответствующего закона. Об этом заявил Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий в комментарии tribuna.com.

Функционер заверил, что 31-летним игроком не было нарушено соответствующей нормы пребывания в стране, установленной законом Украины "О гражданстве" и налоговым кодексом.

"Мы исследовали ситуацию вокруг натурализации Мораеса. Нет сомнения, что процедура натурализации нарушена не была", - отметил Записоцкий.

Кроме того, добавил функционер, ФИФА, при определении достаточности срока постоянного проживания в стране, ссылается на национальное законодательство.

Напомним, португальские СМИ утверждали, что Мораес не соответствует необходимым критериям ФИФА для игры за сборную Украины в качестве натурализованного спортсмена: у него не было пяти непрерывных лет проживания

в стране, а лишь четыре года и восемь месяцев.

Если футбольные власти решат применить максимально строгое наказание, то сборной Украины будут присуждены технические поражения в матчах, которых футболист принял участие.

Мораес получил украинское гражданство 18 марта и на следующий день был вызван в сборную, 22 марта он дебютировал в матче отбора на Евро-2020 против Португалии (0:0), а 25 марта впервые сыграл в основе национальной сборной - против Люксембурга (2:1). Сборная Украины после 2 туров с 4 очками возглавляет группу В.