В Португалии считают, что Мораес не имеет права выступать за сборную Украины

Фото: Жуниор Мораес (ffu.ua)

В ФФУ пока данную ситуацию не комментируют

Жуниор Мораес не соответствует необходимым критериям для игры за сборную Украины в качестве натурализованного спортсмена. Об этом утверждает Mais Futebol.

Издание связалось с португальским судьей CAS Ногейрой да Рошей, который заявил, что к игроку должна применяться Статья 7 устава ФИФА "Получение нового гражданства". По мнению португальского СМИ, Мораес не соответствует всем критериям: у него не было пяти непрерывных лет жизни в стране после достижения 18-летия, а лишь четыре года и восемь месяцев.

Таким образом, по мнению издания, Мораес не имел права играть за сборную в матчах отбора Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.

"Учитывая это, ФИФА - чьи нормативные положения эта ситуация касается - и УЕФА - которая организует этап Евро-2020 - должны разъяснить ситуацию, и тогда можно выяснить, было ли нарушение правил. Если будет подтверждено, что Жуниор Мораес не имел права играть в предыдущих двух матчах, то сборная Украины будет наказана двумя поражениями, а Португалия и Люксембург получат технические победы в матчах, которые сыграли вничью и проиграли соответственно", - резюмирует журналист издания.

Однако в Betnews уверены, что Мораес имел полное право выступать за сборную Украины, поскольку, согласно местному законодательству, беспрерывным годом проживания считается пребывание на территории страны 183 дня в году. А при определении количества лет, беспрерывно прожитых в стране, для гражданства ФИФА включаются нормы местного законодательства.

В Федерации футбола Украины пока данную ситуацию не комментируют.

Мораес получил украинское гражданство 18 марта и на следующий день был вызван в сборную, 22 марта он дебютировал в матче против Португалии (0:0), а 25 марта впервые сыграл в основе национальной сборной - против Люксембурга (2:1).

Сборная Украины после 2 туров с 4 очками возглавляет группу В. Следующий поединок команда Андрея Шевченко проведет 7 июня против Сербии, а 10 июня снова встретится с Люксембургом.