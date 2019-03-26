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У ФФУ прокоментували ситуацію із натуралізацією Мораєса

Новини » Спорт    26.03.2019 - 17:39
У ФФУ прокоментували ситуацію із натуралізацією Мораєса
Фото: Жуніор Мораес по центру (ffu.ua)

Футболіст не порушив жодної норми законодавства

Під час отримання бразильським нападником "Шахтаря" Жуніора Мораеса українського громадянства були дотримані всі норми відповідного закону. Про це заявив Генеральний секретар Федерації футболу України Юрій Запісоцький у коментарі tribuna.com.

Функціонер запевнив, що 31-річним гравцем не було порушено відповідної норми перебування в країні, встановленої законом України "Про громадянство" і податковим кодексом.

"Ми досліджували ситуацію навколо натуралізації Мораеса. Немає сумніву, що процедура натуралізації порушена не була", - зазначив Запісоцький.

Крім того, додав функціонер, ФІФА, при визначенні достатності терміну постійного проживання в країні, посилається на національне законодавство.

Нагадаємо, португальські ЗМІ стверджували, що Мораес не відповідає необхідним критеріям ФІФА для гри за збірну України в якості натуралізованого спортсмена: у нього не було п'яти безперервних років проживання в країні, а лише чотири роки і вісім місяців.

Якщо футбольна влада вирішать застосувати максимально суворе покарання, то збірної України будуть присуджені технічні поразки в матчах, яких футболіст взяв участь.

Мораес отримав українське громадянство 18 березня і на наступний день був викликаний в збірну, 22 березня він дебютував у матчі відбору на Євро-2020 проти Португалії (0:0), а 25 березня вперше зіграв в основі національної збірної - проти Люксембургу (2:1). Збірна України після 2 турів з 4 очками очолює групу В.

Мораес викликаний в збірну України Футболіст "Шахтаря" Мораес отримав українське громадянство
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