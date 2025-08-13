"Фейкові новини": Трамп обрушився на критиків його зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп обрушився із критикою на ЗМІ, які розмістили негативні публікації щодо його майбутньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп назвав їх "фейковими новинами".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа у його соціальній мережі Truth Social.
Зокрема, Трамп заявив, що над освітленням його майбутньої зустрічі з Путіним працюють "дуже нечесні ЗМІ". Вони, за версією Трампа, цитують "звільнених невдах та справді дурних людей" - до яких президент відніс свого ексрадника Джона Болтона.
"Постійно цитують звільнених невдах і справді дурних людей, таких як Джон Болтон, який щойно сказав, що, попри те, що зустріч відбувається на американській землі, "Путін уже переміг", - написав він.
Трамп додав, що це США, мовляв, "перемагають в усьому". ЗМІ, які пишуть критику на адресу президента та його планів зустрітися з Путіним - це "фейкові новини", а люди, які критикують зустріч - "хворі та нечесні люди".
"Фейкові новини працюють понаднормово (без податку на понаднормову роботу!). Якби я отримав Москву і Ленінград в рамках угоди з Росією, фейкові новини сказали б, що я уклав погану угоду!.. Вони хворі та нечесні люди які, ймовірно, ненавидять нашу країну. Але це не має значення, бо ми виграємо в усьому!", - написав президент США.
Зазначимо, раніше Трамп зробив заяву щодо своєї майбутньої розмови з європейськими лідерами. Він стверджує, що вони підтримують його плани домогтися укладення миру в Україні.
За даними джерел, відеоконференція Трампа з Зеленським і європейськими лідерами розпочнеться сьогодні о 15:00 за київським часом. Після цього президент США поговорить окремо з європейськими лідерами.
Нагадаємо, що Трамп та Путін зустрінуться на американській Алясці вже в п'ятницю, 15 серпня. Цей саміт стосуватиметься війни в Україні, але пройде безпосередньо без лідера Володимира Зеленського.
Видання WSJ писало, що на зустрічі Путін може висунути Трампу ультиматум - визнати окуповані території України російськими в обмін на виведення військ агресора з інших районів та областей.
Лідери країн ЄС та Україна у відповідь висунули свою контрпропозицію щодо мирного врегулювання для переговорів американського та російського лідерів. Загалом, в Україні та Європі є сильні побоювання про те, що Путін під час зустрічі зможе вплинути на Трампа та змінити його ставлення до України та Європи.