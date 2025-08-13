"Фейковые новости": Трамп обрушился на критиков его встречи с Путиным

В частности, Трамп заявил, что над освещением его предстоящей встречи с Путиным работают "очень нечестные СМИ". Они, по версии Трампа, цитируют "уволенных неудачников и действительно глупых людей" - к которым президент отнес своего экс-советника Джона Болтона.

"Постоянно цитируют уволенных неудачников и действительно глупых людей, таких как Джон Болтон, который только что сказал, что, несмотря на то, что встреча происходит на американской земле, "Путин уже победил", - написал он.

Трамп добавил, что это США, мол, "побеждают во всем". СМИ, которые пишут критику в адрес президента и его планов встретиться с Путиным - это "фейковые новости", а люди, которые критикуют встречу - "больные и нечестные люди".

"Фейковые новости работают сверхурочно (без налога на сверхурочную работу!). Если бы я получил Москву и Ленинград в рамках соглашения с Россией, фейковые новости сказали бы, что я заключил плохую сделку! Они больные и нечестные люди, которые, вероятно, ненавидят нашу страну. Но это не имеет значения, потому что мы выиграем во всем!", - написал президент США.