Фейки покликані створити паніку: у Молдові не бачать прямих загроз своїй безпеці

Після вкидів Кремля щодо нібито підготовки "вторгнення" ЗСУ в Придністров'я у Молдові заявили, що не бачать прямих військових загроз безпеці країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний канал Кишинева Prima Sursă для перевірки інформації.

"Зауважимо, що наразі прямих загроз військовій безпеці держави немає", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що Міноборони стежить за всіма подіями, діями та змінами, які відбуваються в регіоні та на підконтрольній тираспольському режиму території.

Міністерство також працює з усіма іншими силовими структурами держави, щоб разом запобігти будь-яким спробам дестабілізації, зберегти мир і стабільність в країні. Сили Національної армії у складі Об’єднаних миротворчих сил працюють у штатному режимі.

"У разі виявлення можливих загроз безпеці країни Міноборони негайно проінформує громадськість. Поширена неправдива інформація має на меті створити паніку та збентеження серед людей по обидва боки Дністра", - сказано у повідомленні.

З огляду на це, громадян закликають зберігати спокій та отримувати інформацію лише з офіційних джерел.

Нагадаємо, вчора у Міноборони Росії нафантазували про нібито підготовку "вторгнення" українських військових в Придністров'я. При цьому у Молдові спростували заяву РФ про "провокації" за участю бійців ЗСУ.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що єдиною країною, яка може влаштувати провокації у Придністров'ю, є Росія.

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