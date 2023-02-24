Подоляк відповів на істерію Кремля з Придністров'ям: РФ - єдина країна, що здатна на провокації

Єдиною країною, що може влаштувати провокації на території невизнаного Придністров'я, є Російська Федерація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка Radio Moldova .

"Ніколи не слухайте, що говорить Міноборони Росії. Вони постійно і примітивно використовують одні й ті ж історії про нібито провокації ... Залежність від Росії, в тому числі економічна, завжди породжуватиме бідність і політичну нестабільність", - сказав він.

Подоляк підкреслив, що р ішення придністровської проблеми належить лише молдовській стороні. Так, якщо Молдові потрібна підтримка України, вона має звернутися до президента Володимира Зеленського, а той, у свою чергу, має прийняти відповідні рішення.

" Ще раз повторюю, Україна не буде виступати з ініціативами без консультацій з Молдовою, Румунією та країнами Європейського Союзу. Щодо провокаційних дій, то єдина країна, яка може це зробити в Молдові і яка обов’язково буде щось робити в Придністровському регіоні - це Російська Федерація", - додав радник керівника ОП.

Нагадаємо, 23 лютого у Росії нафантазували нібито підготовку "вторгнення" українських військових в Придністров'я. При цьому у Молдові спростували заяву РФ про "провокації" за участю бійців ЗСУ.

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