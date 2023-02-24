Фейки призваны создать панику: в Молдове не видят прямых угроз своей безопасности

После вбросов Кремля о якобы подготовке "вторжения" ВСУ в Приднестровье в Молдове заявили, что не видят прямых военных угроз безопасности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный канал Кишинева Prima Sursă для проверки информации.

"Заметим, что в настоящее время прямых угроз военной безопасности государства нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минобороны следит за всеми событиями, действиями и изменениями, которые происходят в регионе и на подконтрольной тираспольскому режиму территории.

Министерство также работает со всеми другими силовыми структурами государства, чтобы вместе предотвратить любые попытки дестабилизации, сохранить мир и стабильность в стране. Силы Национальной армии в составе Объединенных миротворческих сил работают в штатном режиме.

"В случае выявления возможных угроз безопасности страны Минобороны немедленно проинформирует общественность. Распространенная ложная информация имеет целью создать панику и замешательство среди людей с обеих сторон Днестра", - говорится в сообщении.

В связи с этим граждан призывают сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников.

Напомним, вчера в Минобороны России нафантазировали о якобы подготовке "вторжения" украинских военных в Приднестровье. При этом в Молдове опровергли заявление РФ о "провокациях" с участием бойцов ВСУ.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что единственной страной, которая может устроить провокации в Приднестровье, является Россия.

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