Фейки призваны создать панику: в Молдове не видят прямых угроз своей безопасности
После вбросов Кремля о якобы подготовке "вторжения" ВСУ в Приднестровье в Молдове заявили, что не видят прямых военных угроз безопасности страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный канал Кишинева Prima Sursă для проверки информации.
"Заметим, что в настоящее время прямых угроз военной безопасности государства нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Минобороны следит за всеми событиями, действиями и изменениями, которые происходят в регионе и на подконтрольной тираспольскому режиму территории.
Министерство также работает со всеми другими силовыми структурами государства, чтобы вместе предотвратить любые попытки дестабилизации, сохранить мир и стабильность в стране. Силы Национальной армии в составе Объединенных миротворческих сил работают в штатном режиме.
"В случае выявления возможных угроз безопасности страны Минобороны немедленно проинформирует общественность. Распространенная ложная информация имеет целью создать панику и замешательство среди людей с обеих сторон Днестра", - говорится в сообщении.
В связи с этим граждан призывают сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников.
Напомним, вчера в Минобороны России нафантазировали о якобы подготовке "вторжения" украинских военных в Приднестровье. При этом в Молдове опровергли заявление РФ о "провокациях" с участием бойцов ВСУ.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что единственной страной, которая может устроить провокации в Приднестровье, является Россия.
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