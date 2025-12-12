Фейк Росії про "взяття" Новоданилівки розсипався: Сили оборони показали відео

У Силах оборони зазначили, що тільки за добу на півдні України 12 окупантів здалися в полон.

Зокрема, було оприлюднено відео, на якому двоє російських окупантів добровільно здаються в полон під селом Новоданилівка.

"Інформація про нібито захоплення цього населеного пункту не відповідає дійсності. Окупанти мають надто низький моральний дух, викликаний нелюдським ставленням, жахливими умовами та безвідповідальними рішеннями командування, яке відправляє своїх солдатів "на м'ясо", - наголосили в Силах оборони.

Фото: Новоданилівка на карті (скріншот)

Там додали, що російські солдати відмовляються йти на загибель і приймають єдине правильне рішення.

При цьому українські воїни забезпечують полоненим супровід і безпеку, щоб їх не ліквідували інші солдати РФ.