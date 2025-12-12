ua en ru
Сили оборони звільнили Кіндрашівку та Радьківку на Куп’янському напрямку, - "Хартія"

П'ятниця 12 грудня 2025 14:04
Сили оборони звільнили Кіндрашівку та Радьківку на Куп’янському напрямку, - "Хартія" Ілюстративне фото: ЗСУ звільнили Кіндрашівку та Радьківку на Куп’янському напрямку (facebook com easternforce)
Автор: Ірина Глухова

Сили оборони звільнили села Кіндрашівку, Радьківку та низку кварталів на півночі Куп’янська. Це дозволило перекрити шляхи постачання військ РФ і значно стабілізувати обстановку на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на корпус Нацгвардії "Хартія".

Як розповіли у командуванні, українські воїни прорвалися до річки Оскіл північніше Куп’янська, повністю перекривши наземні маршрути заходу окупантів у місто.

"Унаслідок важких боїв угруповання 13-ї бригади НГУ "Хартія" повністю звільнило село Радьківка та його околиці, а також навколишні ліси", - йдеться у повідомленні.

Також захисники вибили ворога з кількох десятків будинків на півночі самого Куп’янська. Українські бійці повністю звільнили село Кіндрашівка, його околиці та навколишні ліси.

Військові поінформували, що з 22 вересня по 12 грудня українські сили знищили 1027 російських військових, 291 поранили та 13 узяли в полон. Водночас ворожі спроби прорвати оборону міста були відбиті, а Куп’янськ наразі знаходиться під вогневим контролем Сил оборони.

"Куп’янськ перебуває під вогневим контролем Сил оборони, а всі спроби ворога прорвати оборону зазнають невдачі", - зазначили в НГУ.

Бої у Куп’янську

На початку вересня російські війська змогли просунутися в напрямку Куп’янська, скориставшись для атаки трубопроводом. Це спричинило різке загострення ситуації - диверсійні групи противника проникли до міста з півночі.

Через кілька днів після того, як окупанти почали використовувати газову трубу для просування, українські захисники її підірвали.

У листопаді стало відомо, що російські сили намагаються прорватися до центру Куп’янська з півночі та заходу, щоб вийти на дорогу R07 (Куп’янськ-Чугуїв), яка має важливе оперативно-тактичне значення для цього напрямку.

Паралельно російська пропаганда активно поширювала фейки про нібито "оточення" українських військ у місті.

Сьогодні, 12 грудня, стало відомо, що Сили оборони успішно відбили наступ ворога під Куп’янськом. Українські війська перекрили всі підступи до міста та оточили російське угруповання, яке налічує понад 200 військових.

Бої в центрі Куп’янська тривають, однак українські підрозділи поступово витісняють ворога. Очікується, що місто буде повністю звільнене.

Куп'янськ Збройні сили України Харків Війна в Україні
