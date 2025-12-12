RU

Фейк России о "взятии" Новоданиловки рассыпался: Силы обороны показали видео

Иллюстративное фото: украинские защитники обороняют Новоданиловку (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сдаются в плен украинским защитникам под селом Новоданиловка Запорожской области, о "захвате" которого заявила пропаганда РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Юга Украины.

В Силах обороны отметили, что только за сутки на юге Украины 12 оккупантов сдались в плен. 

В частности, было обнародовано видео, на котором двое российских оккупантов добровольно сдаются в плен под селом Новоданиловка.

"Информация о якобы захвате данного населенного пункта не соответствует действительности. Оккупанты обладают слишком низким моральным духом, вызванным бесчеловечным отношением, ужасными условиями и безответственными решениями командования, отправляющего своих солдат "на мясо", - подчеркнули в Силах обороны. 

Фото: Новоданиловка на карте (скриншот)

Там добавили, что российские солдаты отказываются идти на гибель и принимают единственное правильное решение. 

При этом украинские воины обеспечивают пленным сопровождение и безопасность, чтобы их не ликвидировали другие солдаты РФ. 

Вброс России

Напомним, несколько дней назад Минобороны России в очередной раз нафантазировало успехи оккупантов.

В частности, в ведомстве утверждали, что оккупанты взяли под контроль село Новоданиловка Запорожской области.

К слову, сегодня также стало известно об успешных операциях украинских воинов в районе Купянска. Ранее российский диктатор Владимир Путин и военное командование РФ неоднократно заявляло о "захвате" населенного пункта.

При этом сегодня, 12 декабря, стало известно, что в самом городе остается лишь более 200 оккупантов и они уже были окружены украинскими воинами.

Также украинским защитникам удалось освободить от оккупантов села Кондрашовка и Радьковка, которые находятся под Купянском.

