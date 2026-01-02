Фейк з "атакою на резиденцію" Путіна: у ЦПД розкрили головні цілі росіян

"Окрім заяв високого рівня, через дві доби поклали якийсь дрон на сніг, жодних інших доказів не навели. Це може свідчити про декілька цілей росіян", - зазначив Коваленко.

За його словами, перша мета таких фейків - створити фундамент для затягування часу у перемовинах щодо завершення війни та змінювати власні позиції у мирному плані президента США Дональда Трампа.

Головна мета Путіна, на думку Коваленка, затягнути війну до травня, уникнути нових американських санкцій і відмовитися від частини пунктів плану Трампа, що вимагають дій від Москви.

Другою метою була спроба внести розкол між Трампом та українською владою. Слова Путіна про атаку резиденції, сказані Трампу особисто, мали перекласти відповідальність за затягування війни на Україну та викликати роздратування американського президента. Проте цього не сталося.

"Путін намагається уникнути ситуації, коли США, Європа та Україна працюють разом і постійно узгоджують позиції. Він хоче вирішувати долю Європи та України без їх участі, напряму із США. Але це не вдається і не вдасться", - підкреслив керівник ЦПД.