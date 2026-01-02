Фейк з "атакою на резиденцію" Путіна: у ЦПД розкрили головні цілі росіян

Російський диктатор Володимир Путін та його пропагандисти настільки розслабились, що фейк про нібито атаку його резиденції організували дуже примітивно.
Як передає РБК-Україна, про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко у Telegram.
"Окрім заяв високого рівня, через дві доби поклали якийсь дрон на сніг, жодних інших доказів не навели. Це може свідчити про декілька цілей росіян", - зазначив Коваленко.
За його словами, перша мета таких фейків - створити фундамент для затягування часу у перемовинах щодо завершення війни та змінювати власні позиції у мирному плані президента США Дональда Трампа.
Головна мета Путіна, на думку Коваленка, затягнути війну до травня, уникнути нових американських санкцій і відмовитися від частини пунктів плану Трампа, що вимагають дій від Москви.
Другою метою була спроба внести розкол між Трампом та українською владою. Слова Путіна про атаку резиденції, сказані Трампу особисто, мали перекласти відповідальність за затягування війни на Україну та викликати роздратування американського президента. Проте цього не сталося.
"Путін намагається уникнути ситуації, коли США, Європа та Україна працюють разом і постійно узгоджують позиції. Він хоче вирішувати долю Європи та України без їх участі, напряму із США. Але це не вдається і не вдасться", - підкреслив керівник ЦПД.
29 грудня, після зустрічі президентів України та США у Флориді, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в нібито атаці 91 безпілотника на резиденцію Путіна у Валдаї та пригрозив "ударом у відповідь".
Президент України Володимир Зеленський назвав ці заяви "черговою брехнею РФ" і наголосив, що Росія може готувати удари по Києву.
У Кремлі пізніше заявили, що після "атаки" Росія перегляне низку домовленостей та рішень, що обговорювалися на переговорах зі США.
Президент США Дональд Трамп, коментуючи інцидент 29 грудня, зазначив, що "зараз не слушний час для цього" і пообіцяв перевірити, чи атака дійсно відбулася.
Пізніше аналітики ISW спростували заяви Лаврова, підкресливши, що жодних доказів атаки немає: жителі Валдая не чули роботи ППО вночі.
У ЄС заявили, що інформація про нібито атаку України на резиденцію Путіна є навмисним відволіканням уваги.
2 січня Служба зовнішньої розвідки України застерегла, що Кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами в рамках продовження спеціальної операції зі зриву мирних переговорів за посередництва США.
Детальніше про нібито "атаку" на резиденцію Путіна, реакцію України, позицію українського МЗС та розбіжності у заявах російської влади, - у матеріалі РБК-Україна.