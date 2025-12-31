Заява РФ про "атаку" на резиденцію Путіна - це навмисне відволікання уваги, - Каллас

Заява Росії про нібито атаку України на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна у Валдаї є навмисним відволіканням уваги.

Як повідомляє РБК-Україна , про це високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас написала у соцмережі Х .

Вона наголосила, що ніхто не повинен приймати необґрунтовані заяви агресора, який з початку війни без розбору атакував інфраструктуру та цивільне населення України.

"Заява Росії про те, що Україна нещодавно атакувала ключові урядові об'єкти в Росії, є навмисним відволіканням уваги. Москва прагне зірвати реальний прогрес України та її західних партнерів у напрямку миру", - зазначила Каллас.

Заява Росії

Нагадаємо, днями міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Україна нібито здійснила атаку безпілотниками на держрезиденцію російського диктатора Володимира Путіна в Новгородській області в ніч проти 29 грудня, маючи на увазі резиденцію у Валдаї.

За словами Лаврова, російські війська нібито знищили 91 український безпілотник.

При цьому російське Міноборони повідомляло про "перехоплені 89 + 23 дронів по всіх областях, з них 41 - над Новгородською областю".

Таким чином, доля близько 50 дронів залишається невідомою.

Президент України Володимир Зеленський спростував звинувачення Росії щодо "атаки" на резиденцію Путіна та попередив, що такі заяви можуть бути підготовкою до нових ударів по Україні.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Путін повідомив йому про атаку, яка нібито була спрямована на одну з його резиденцій. Він назвав цей крок "нехорошим".

Детальніше про нібито "атаку" на резиденцію Путіна, реакцію України, позицію українського МЗС та розбіжності у заявах російської влади, - у матеріалі РБК-Україна.