Фейк с "атакой на резиденцию" Путина: в ЦПД раскрыли главные цели россиян

"Кроме заявлений высокого уровня, через двое суток положили какой-то дрон на снег, никаких других доказательств не привели. Это может свидетельствовать о нескольких целях россиян", - отметил Коваленко.

По его словам, первая цель таких фейков - создать фундамент для затягивания времени в переговорах по завершению войны и менять собственные позиции в мирном плане президента США Дональда Трампа.

Главная цель Путина, по мнению Коваленко, затянуть войну до мая, избежать новых американских санкций и отказаться от части пунктов плана Трампа, требующих действий от Москвы.

Второй целью была попытка внести раскол между Трампом и украинской властью. Слова Путина об атаке резиденции, сказанные Трампу лично, должны были переложить ответственность за затягивание войны на Украину и вызвать раздражение американского президента. Однако этого не произошло.

"Путин пытается избежать ситуации, когда США, Европа и Украина работают вместе и постоянно согласовывают позиции. Он хочет решать судьбу Европы и Украины без их участия, напрямую с США. Но это не удается и не удастся", - подчеркнул руководитель ЦПИ.