Кремль готує масштабну провокацію з жертвами для зриву мирних переговорів, - СЗР

Кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами в рамках продовження спеціальної операції зі зриву мирних переговорів за посередництва США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки України.

"Вказана операція має комплексний характер. Після так званої "атаки на резиденцію (російського диктатора Володимира - ред.) Путіна" фіксуємо поширення Кремлем нових сфальсифікованих інформаційних приводів для підготовки російської та закордонної аудиторії до подальшої ескалації", - повідомили у СЗР.

Розвідка з високою ймовірністю прогнозує перехід від маніпулятивного впливу до збройної провокації спецслужб РФ зі значними людськими жертвами. Очікуваний час - напередодні або у ході святкування Різдва за юліанським календарем - 7 січня.

Місцем провокації може бути обрано культову споруду або інший об’єкт з високою символічною вагою як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України.

Для фальсифікації доказів причетності України планується використати уламки ударних дронів західного виробництва, які будуть доставлені до місця провокації з лінії бойового зіткнення.

"Експлуатація страху та вчинення терористичних актів із людськими жертвами під "чужим прапором" повністю відповідає стилю роботи російських спецслужб" - зазначили у СЗР.

За даними розвідки, режим Путіна неодноразово застосовував цю тактику всередині Росії, а нині ця ж модель експортується назовні, що опосередковано підтверджується публічними заявами вищих посадових осіб РФ.

"Звертаємось до медіа з проханням ставити під сумнів та ретельно перевіряти оприлюднені кремлем матеріали й не поширювати російські фейки", - наголосили у СЗР.