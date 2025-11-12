Фермеру з Херсонщини, який розміновував поля, посмертно присвоїли звання Героя України
Президент Володимир Зеленський посмертно надав звання Героя України Олександру Гордієнку, фермеру з Херсонщини, який загинув під час атаки російського дрона.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на відповідний указ, опублікований на сайті Офісу президента.
Життя та діяльність Олександра Гордієнка
Олександр Гордієнко понад 30 років займався сільським господарством, очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників.
Його фермерське господарство базувалося в Бериславі, на Херсонщині. Після деокупації правобережної частини області у листопаді 2022 року він повернувся на землю, де самостійно розмінував сотні гектарів і вивіз тисячі протитанкових мін.
Під час окупації та після звільнення регіону господарство Гордієнка неодноразово зазнавало обстрілів. Російські авіабомби знищили базу в Бериславі, а дрони спалили його будинок, трактор і частину техніки. Попри втрати, фермер не зупинився.
Завдяки підтримці спонсорів Гордієнко отримав нові комбайни й трактори. Це дозволило господарству відновити посівну і збір урожаю навіть у прифронтовій зоні, де обстріли щодня нищать поля.
Загибель і заслуги
Фермер загинув вранці 5 вересня 2025 року у віці 58 років, коли дрон влучив в автівку, у якій він працював у полі. Олександра похоронили в Одесі, у нього залишилась дружина, два сини і донька.
Петицію про присвоєння звання Героя України 8 вересня зареєструвала його донька Аліна Гордієнко. Вона зазначила, що батько вивіз із полів понад 5 тисяч протитанкових мін і збив понад 200 російських дронів.
"Жодні замінування, ворожі обстріли чи атаки не змусили його полишити справу життя. Він до останнього залишався на рідній землі й працював для Херсонщини", - написав після загибелі Гордієнка голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Олександр Гордієнко власноруч збивав російські дрони над полями Херсонщини та вивозив міни із сільськогосподарських ділянок (фото: t.me/olexandrprokudin)
Підтримка Верховної Ради
22 жовтня Верховна Рада підтримала рішення про присвоєння звання Героя України Олександру Гордієнку, увінчавши його мужність та внесок у захист територіальної цілісності держави. А 10 листопада відповідний указ підписав президент.
"За громадянську мужність, героїчне служіння українському народові, виявлені під час подій, пов’язаних із захистом незалежності та територіальної цілісності України постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Гордієнку Олександру Дмитровичу", - йдеться у наказі президента.
