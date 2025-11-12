ua en ru
Ср, 12 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Фермеру з Херсонщини, який розміновував поля, посмертно присвоїли звання Героя України

Середа 12 листопада 2025 16:34
UA EN RU
Фермеру з Херсонщини, який розміновував поля, посмертно присвоїли звання Героя України Олександру Гордієнку присвоїли звання Героя України посмертно (фото: facebook.com/oleksandr.gordienko)
Автор: Василина Копитко

Президент Володимир Зеленський посмертно надав звання Героя України Олександру Гордієнку, фермеру з Херсонщини, який загинув під час атаки російського дрона.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на відповідний указ, опублікований на сайті Офісу президента.

Життя та діяльність Олександра Гордієнка

Олександр Гордієнко понад 30 років займався сільським господарством, очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників.

Його фермерське господарство базувалося в Бериславі, на Херсонщині. Після деокупації правобережної частини області у листопаді 2022 року він повернувся на землю, де самостійно розмінував сотні гектарів і вивіз тисячі протитанкових мін.

Під час окупації та після звільнення регіону господарство Гордієнка неодноразово зазнавало обстрілів. Російські авіабомби знищили базу в Бериславі, а дрони спалили його будинок, трактор і частину техніки. Попри втрати, фермер не зупинився.

Завдяки підтримці спонсорів Гордієнко отримав нові комбайни й трактори. Це дозволило господарству відновити посівну і збір урожаю навіть у прифронтовій зоні, де обстріли щодня нищать поля.

Загибель і заслуги

Фермер загинув вранці 5 вересня 2025 року у віці 58 років, коли дрон влучив в автівку, у якій він працював у полі. Олександра похоронили в Одесі, у нього залишилась дружина, два сини і донька.

Петицію про присвоєння звання Героя України 8 вересня зареєструвала його донька Аліна Гордієнко. Вона зазначила, що батько вивіз із полів понад 5 тисяч протитанкових мін і збив понад 200 російських дронів.

"Жодні замінування, ворожі обстріли чи атаки не змусили його полишити справу життя. Він до останнього залишався на рідній землі й працював для Херсонщини", - написав після загибелі Гордієнка голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Росіяни дроном вбили депутата Херсонської облради та фермера Олександра ГордієнкаОлександр Гордієнко власноруч збивав російські дрони над полями Херсонщини та вивозив міни із сільськогосподарських ділянок (фото: t.me/olexandrprokudin)

Підтримка Верховної Ради

22 жовтня Верховна Рада підтримала рішення про присвоєння звання Героя України Олександру Гордієнку, увінчавши його мужність та внесок у захист територіальної цілісності держави. А 10 листопада відповідний указ підписав президент.

"За громадянську мужність, героїчне служіння українському народові, виявлені під час подій, пов’язаних із захистом незалежності та територіальної цілісності України постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Гордієнку Олександру Дмитровичу", - йдеться у наказі президента.

Читайте також про те, що на початку жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Герой України Андрію Парубію. Наприкінці серпня народний депутат України та екс-спікер Парубій загинув у Львові внаслідок пострілів з пістолета невідомого. Зловмисник був замаскований під кур'єра Glovo, він випустив у політика близько восьми куль.

Раніше ми писали про те, що у лютому 2025 року президент надав звання Героя України посмертно парамедикині Ірині Цибух. Вона загинула під час ротації на Харківському напрямку 29 травня, кілька днів не доживши до свого 26-річчя.

Читайте РБК-Україна в Google News
Герой України Фермери
Новини
Зеленський закликав до відставки Галущенка та Гринчук
Зеленський закликав до відставки Галущенка та Гринчук
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа