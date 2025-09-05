Росіяни дроном вбили депутата Херсонської облради та фермера Олександра Гордієнка
Російські війська ударним безпілотником атакували автомобіль депутата Херсонської облради Олександра Гордієнка, від отриманих травм політик та бізнесмен загинув.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна та "Мост".
"Зранку російський дрон обірвав життя фермера Олександра Гордієнка. Ворог підступно атакував автівку, в якій він працював у полі", - зазначив Прокудін.
За його словами, Олександр Гордієнко мав понад тридцятирічний досвід у сільському господарстві. Він був власником фермерського господарства "Гордієнко" та очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників.
"Жодні замінування, ворожі обстріли чи атаки не змусили його полишити справу життя. Він до останнього залишався на рідній землі й працював для Херсонщини", - додав глава ОВА.
До повномасштабного вторгнення його господарство базувалося в Бериславі. Після деокупації правобережжя Херсонщини він самотужки розмінував сотні гектарів полів, звідки вивіз кілька тисяч протитанкових мін. Згодом, щоб продовжити роботи на землі, Гордієнко неодноразово рятував від обстрілів техніку й працівників.
Обстріли Херсона та області
Російські війська з початку повномасштабного вторгнення обстрілюють Херсон та область з артилерії та дронів.
Так, нещодавно російські війська атакували з безпілотника цивільний автомобіль, що їхав по трасі у Бериславському районі. Внаслідок вибуху загинули дві людини. Також того ж дня загарбники накрили артилерійським вогнем Чорнобаївку Херсонської області. Унаслідок атаки загинула місцева жителька, повністю знищено її будинок.
Після російських атак на Острівський міст в Херсоні розширили зону евакуації. Обов'язковій евакуації підлягають сім'ї з дітьми в мікрорайонах Корабел, Янтарний-1, Янтарний-2, а також на всіх вулицях, що нижче до Дніпра.