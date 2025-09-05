Росіяни дроном вбили депутата Херсонської облради та фермера Олександра Гордієнка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна та " Мост ".

"Зранку російський дрон обірвав життя фермера Олександра Гордієнка. Ворог підступно атакував автівку, в якій він працював у полі", - зазначив Прокудін.

За його словами, Олександр Гордієнко мав понад тридцятирічний досвід у сільському господарстві. Він був власником фермерського господарства "Гордієнко" та очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників.

"Жодні замінування, ворожі обстріли чи атаки не змусили його полишити справу життя. Він до останнього залишався на рідній землі й працював для Херсонщини", - додав глава ОВА.

До повномасштабного вторгнення його господарство базувалося в Бериславі. Після деокупації правобережжя Херсонщини він самотужки розмінував сотні гектарів полів, звідки вивіз кілька тисяч протитанкових мін. Згодом, щоб продовжити роботи на землі, Гордієнко неодноразово рятував від обстрілів техніку й працівників.