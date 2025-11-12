ua en ru
Фермеру из-под Херсона, который разминировал поля, посмертно присвоили звание Героя Украины

Среда 12 ноября 2025 16:34
UA EN RU
Фермеру из-под Херсона, который разминировал поля, посмертно присвоили звание Героя Украины Александру Гордиенко присвоили звание Героя Украины посмертно (фото: facebook.com/oleksandr.gordienko)
Автор: Василина Копытко

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины Александру Гордиенко, фермеру с Херсонской области, который погиб во время атаки российского дрона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте Офиса президента.

Жизнь и деятельность Александра Гордиенко

Александр Гордиенко более 30 лет занимался сельским хозяйством, возглавлял областную ассоциацию фермеров и частных землевладельцев.

Его фермерское хозяйство базировалось в Бериславе в Херсонской области. После деоккупации правобережной части области в ноябре 2022 года он вернулся на землю, где самостоятельно разминировал сотни гектаров и вывез тысячи противотанковых мин.

Во время оккупации и после освобождения региона хозяйство Гордиенко неоднократно подвергалось обстрелам. Российские авиабомбы уничтожили базу в Бериславе, а дроны сожгли его дом, трактор и часть техники. Несмотря на потери, фермер не остановился.

Благодаря поддержке спонсоров Гордиенко получил новые комбайны и тракторы. Это позволило хозяйству возобновить посевную и сбор урожая даже в прифронтовой зоне, где обстрелы ежедневно уничтожают поля.

Гибель и заслуги

Фермер погиб утром 5 сентября 2025 года в возрасте 58 лет, когда дрон попал в машину, в которой он работал в поле. Александра похоронили в Одессе, у него осталась жена, два сына и дочь.

Петицию о присвоении звания Героя Украины 8 сентября зарегистрировала его дочь Алина Гордиенко. Она отметила, что отец вывез с полей более 5 тысяч противотанковых мин и сбил более 200 российских дронов.

"Никакие заминирования, вражеские обстрелы или атаки не заставили его оставить дело жизни. Он до последнего оставался на родной земле и работал для Херсонской области", - написал после гибели Гордиенко председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Росіяни дроном вбили депутата Херсонської облради та фермера Олександра ГордієнкаАлександр Гордиенко собственноручно сбивал российские дроны над полями Херсонской области и вывозил мины с сельскохозяйственных участков (фото: t.me/olexandrprokudin)

Поддержка Верховной Рады

22 октября Верховная Рада поддержала решение о присвоении звания Героя Украины Александру Гордиенко, увенчав его мужество и вклад в защиту территориальной целостности государства. А 10 ноября соответствующий указ подписал президент.

"За гражданское мужество, героическое служение украинскому народу, проявленные во время событий, связанных с защитой независимости и территориальной целостности Украины постановляю присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Гордиенко Александру Дмитриевичу", - говорится в приказе президента.

Читайте также о том, что в начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Герой Украины Андрею Парубию. В конце августа народный депутат Украины и экс-спикер Парубий погиб во Львове в результате выстрелов из пистолета неизвестного. Злоумышленник был замаскирован под курьера Glovo, он выпустил в политика около восьми пуль.

Ранее мы писали о том, что в феврале 2025 года президент присвоил звание Героя Украины посмертно парамедику Ирине Цыбух. Она погибла во время ротации на Харьковском направлении 29 мая, несколько дней не дожив до своего 26-летия.

