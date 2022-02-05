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Феєричний фініш за "золото" та провал України в першій біатлонній гонці Олімпіади

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Пекін, Субота 05 лютого 2022 12:47
Феєричний фініш за "золото" та провал України в першій біатлонній гонці Олімпіади Фото: фініш естафети (olympicchannel.com)
Автор: Андрій Вирва

На Олімпійських іграх в Пекіні відбулася перша біатлонна гонка. 20 команд пробігли змішану естафету.

Про це повідомляє РБК-Україна.

На першому етапі за збірну України виступала Валентина Семеренко, яка повністю провалила гонку. Валентина на першій стрільби заробила два кола штрафу, а потім ще одне на стрільбі стоячи. Семеренко, для якої це вже п’ята Олімпіада, передала естафету останньою з відставанням від лідера в 3,27 хвилини та маючи 50 секунд відставання від передостаннього місця.

На другому етапі бігла Юлія Джима. І вже зі старту вона почала наздоганяти своїх найближчих суперниць. Стрільбу лежачи Джима пройшла без додаткових патронів та підняла нашу збірну на 18-у позицію. На "стійці" Юлія використала два додаткові патрони та підняла нашу команду на 14-е місце на передачі естафети, відставання від лідера становило 2,35 хвилини.

Далі біг Артем Прима, на стрільбі лежачи він використав три додаткові патрони. А на стрільбі стоячи Артем використав один додатковий патрон та передав естафету на 12-й позиції з відставанням 2,41 хвилини.

Фінішером нашої команду був Дмитро Підручний. І вже на "лежці" у Дмитра виникли проблеми і він пішов на штрафне коло. Останню стрільбу в гонці Підручний пройшов ідеально та фінішував на 13-у місці.

Лідери за гонку змінювались неодноразово. І перед останнім колом гонки на першому місці йшла команда ОКР, яка випереджала на дві секунди Францію та на десять секунд Норвегію.

Проте на фінішному колі Йоханнес Бьо наздогнав Кантена Фійона-Майє та Едуарда Латипова. А вже на фінішній прямій норвежець приніс золото свої команді, Франція зі сріблома, бронза в ОКР.

Змішана естафета
1. Норвегія (3+13) 1:06:45,6
2. Франція (3+11) +0,9
3. ОКР (1+13) +1,5
4. Швеція (0+1+3) +41,0
5. Німеччина (2+18) +1:05,5
6. Білорусь (2+14) +1:14,6
...
13. Україна (4+15) +3:36,1

Нагадаємо, що перше золото Олімпійських ігор – 2022 здобула норвезька лижниця Тереза Йохауг.

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