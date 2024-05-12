"Студентський мер" та IT-бізнесмен. Чим займався Михайло Федоров до Мінцифри

Михайло Федоров майже 5 років очолює Мінцифри та обіймає посаду віцепрем'єра. Наймолодший міністр в українському уряді прийшов в політику з digіtal-сфери та поставив собі за мету перевести всі державні послуги в онлайн.

Більше про біографію та кар'єру Михайла Федорова, а також про його проєкти в Мінцифри – в матеріалі РБК-Україна .

При підготовці використовувалися: дані Урядового порталу, інформація з Wikipedia, інтерв'ю Михайла Федорова для порталу DOU.

Зміст:

Перший "бізнес" та студентські роки

Михайло Федоров народився в 1991 році у місті Василівка, Запорізької області. З дитинства захоплювався шахами.

Як розповідав Федоров в одному з інтерв'ю, його життя кардинально змінила поява комп'ютера в сім'ї.

У школі допомагав вчителям оцифровувати навчальні матеріали, а також почав заробляти з його допомогою. Монетизував комп’ютерні ігри: вигравав віртуальну валюту та продавав її за реальні гроші у комп’ютерних клубах.

Зростаючи в аграрному регіоні, Михайло Федоров також працював на зборі врожаїв помідорів та кавунів у місцевих фермерів. Перший його бізнес був пов'язаний із продажем кримської цибулі на ринку Запоріжжя. На таку ідею майбутнього міністра надихнула програма "Підприємництво" у виші.

Фото: Михайло Федоров навчався в Запоріжжі (Getty Images)

Федоров навчався на факультеті соціології та управління Запорізького національного університету.

Згодом також закінчив "Вищу політичну школу", "Освітню школу представників НАТО в Україні" та програму зі стратегії цифрової трансформації в Єльській школі менеджменту.

Михайло Федоров брав активну участь у студентському житті. У 2012 році його обрали "студентським мером" Запоріжжя.

Організував рух "Актив-Z", реалізував багато соціальних проєктів для молоді міста. В умовах відсутності бюджету на втілення ініціатив шукав шляхи, як розповідати про них та залучати партнерів.

Його молодіжний рух збирав аудиторію через соціальні мережі: кликали студентів, організовували ярмарки, молодіжні агенції. Федоров зазначав, що саме тоді навчився збирати аудиторію через інтернет.

Digital-підприємець

Наприкінці навчання у Михайла Федорова вже була мережа з трьох освітніх центрів Active Center у Запоріжжі, Василівці та Енергодарі. Там навчали іноземних мов – англійської, німецької, проводили тренінги для дітей. Більшість клієнтів знаходили завдяки інтернету через контекстну і таргетовану рекламу.

Після закінчення університету Федоров відкрив агенцію SMM STUDIO в Запоріжжі, яке спеціалізується на просуванні різного бізнесу та брендів в інтернеті, зокрема в соціальних мережах Facebook та Instagram. До 2019 року Михайло Федоров був генеральним директором компанії.

Фото: Федоров керував Digital-компанією в Запоріжжі (Getty Images)

Також він організував конференцію Facebook Marketing Conf. Протягом декількох років був постійним спікером IT-конференцій в Україні.

У 2018 році став операційним директором освітньої платформи "СУПЕРЛЮДИ".

Як Михайло Федоров потрапив у політику

Політичну діяльність Федоров почав у 2014 році. На виборах до парламенту балотувався під № 166 за списками партії "5.10" Геннадія Балашова, але не пройшов до Верховної ради.

Під час президентської кампанії Володимира Зеленського у 2019 році Федоров увійшов до штабу кандидата, як фахівець з "діджиталізаціі", керував IT-командою, яка займалася агітаційною кампанією в мережі.

21 травня 2019 року Михайло Федоров був призначений позаштатним радником президента Зеленського, відповідальним за digital-напрямок.

Брав участь у парламентських виборах влітку 2019 за списками партії "Слуга народу" (№6). Був призначений керівником осередка партії в Запорізькій області.

29 серпня 2019 року Михайло Федоров був призначений віцепрем'єр-міністром, міністром цифрової трансформації в Кабміні Олексія Гончарука. У 28 років він став наймолодшим міністром в українській політиці.

Після відставки уряду Федоров залишився на посаді вже в Кабміні Дениса Шмигаля. У березні 2023 призначений на посаду віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України – міністра цифрової трансформації України.

Федоров є членом РНБО з березня 2021 року, а з листопада 2023 входить до складу Ставки Верховного Головнокомандувача України.

Фото: Федоров очолює Міністерство цифрової трансформації протягом 5 років (Getty Images)

Держава в смартфоні. Проєкти Мінцифри під керівництвом Федорова

На посаді очільника Мінцифри Федоров назвав своїм завданням побудувати "державу в смартфоні". Йдеться про те, щоб перевести максимум документів та державних послуг в онлайн. Це дозволить прибрати бюрократичні процедури, черги та спростити життя для громадян України.

Першим успішним проєктом його команди стала "Дія". У 2020 році запрацював інтернет-портал та застосунок для смартфонів, відтак Україна стала першою країною з електронними паспортами. Під час пандемії коронавірусу в "Дії" з'явилися Covid-сертифікати. Наразі в застосунку доступні водійські права, документи про освіту, пенсійні посвідчення.

Сервіси Мінцифри значно спростили реєстрацію бізнесу та отримання соціальних послуг.

Дія.Підпис – захищений електронний підпис у смартфоні, яким можна підписати документи чи отримати держпослуги;

Портал Дія.Бізнес допомагає підприємцям у створенні, розвитку та масштабуванні бізнесу;

Дія.Центри – сервіс, за допомогою якого можна отримати необхідні адміністративні послуги;

єДопомога – платформа для допомоги постраждалим від російської агресії, зокрема ВПО;

єВідновлення – ініціатива щодо надання компенсацій за зруйноване чи пошкоджене внаслідок військових дій житло;

єМалятко – сервіс для батьків новонароджених;

єОселя – програма доступного кредитування житла;

Дія.City – спеціальний правовий та податковий простір для ІТ-компаній.

Запущені освітні ініціативи Дія.Освіта – національна освітня платформа актуальних знань та навичок, а також Дія.Цифрова освіта – онлайн-сервіс із безплатними курсами цифрової грамотності.

Фото: в "Дії" запустили нові сервіси під час війни (Віталій Носач, РБК-Україна)

Під час повномасштабної війни в Мінцифри розробили чатбот єВорог для безпечного та швидкого передавання інформації ЗСУ про ворожу техніку, окупантів, колаборантів і мінно-вибухові предмети. Також була запущена платформа UNITED24 для збору пожертв з усього світу на підтримку України.

Спільний з Генштабом ЗСУ, Міноборони, Держспецзв’язком проєкт "Армія дронів" дав змогу запустити велику державну програму з розвитку українського виробництва БпЛА.