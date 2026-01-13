ua en ru
Вт, 13 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Федорова уволили с должностей первого вице-премьера и главы Минцифры

Киев, Вторник 13 января 2026 13:51
UA EN RU
Федорова уволили с должностей первого вице-премьера и главы Минцифры Фото: Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Верховная Рада проголосовала за увольнение первого вице-премьера - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Его отставку поддержали 270 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Голосование по фракциям:

  • "Слуга народа" - "за" 186, "против" 0, "воздержался" 2, не голосовали - 16;
  • "Европейская Солидарность" - "за" 0, "против" 0, "воздержался" 21, не голосовали - 2;
  • "Батькивщина" - "за" 16, "против" 0, "воздержался" 0, не голосовали - 1;
  • "Платформа за жизнь и мир" - "за" 15, "против" 0, "воздержался" 0, не голосовали - 2;
  • "Голос" - "за" 0, "против" 2, "воздержался" 11, не голосовали - 2;
  • "Восстановление Украины" - "за" 11, "против" 0, "воздержался" 0, не голосовали - 0;
  • Партия "За будущее" - "за" 13, "против" 0, "воздержался" 0, не голосовали - 0;
  • "Доверие" - "за" 17, "против" 0, "воздержался" 0, не голосовали - 1.

Переход Федорова в Минобороны

Еще 2 января президент Владимир Зеленский предложил Федорову возглавить Министерство обороны, а Денису Шмыгалю - перейти на должность вице-премьер-министра и главу Минэнерго.

Уже на следующий день, 3 января стало известно, что в Верховную Раду поступили заявления об отставке Шмыгаля и Федорова.

Профильный комитет парламента поддержал их увольнение.

Накануне Зеленский провел встречу с Федоровым, во время которой они обсудили новый формат работы Министерства обороны. Президент подчеркнул, что главным приоритетом остается технологическое преимущество, которое помогает сохранять жизни украинских военных.

Президент также отметил, что Минцифра с начала полномасштабной войны играла важную роль во внедрении оборонных инноваций.

По словам главы государства, этот опыт должны масштабировать уже на уровне Министерства обороны. Ожидается, что Федоров в ближайшее время представит свои предложения по изменениям в ведомстве.

Кадровые изменения во власти

В начале 2026 года президент Украины начал масштабную ротацию в высших звеньях власти. В частности, Кирилла Буданова назначили руководителем Офиса президента, а его заместителем стал бывший первый заместитель главы МИД Сергей Кислица.

Вместо Буданова новым главой ГУР МО назначен Олег Иващенко, также изменен глава ГПСУ, ряда областных военных администраций. А вместо Василия Малюка временным главой СБУ стал Евгений Хмара.

Президент объяснил кадровые изменения необходимостью подготовить государство к любому сценарию развития войны. По его словам, Украина стремится к дипломатическому результату, однако должна быть готова к ситуации, в которой Россия сорвет переговоры, что потребует дальнейшего усиления обороны и Вооруженных сил.

Напомним, Михаил Федоров руководил Министерством цифровой трансформации уже шестой год. Самый молодой министр в украинском правительстве пришел из digital-сферы и поставил себе цель перевести все государственные услуги онлайн.

На этой должности он инициировал и реализовал ключевой проект по цифровизации государства, в частности платформу и приложение "Дія", которые позволили десяткам миллионов украинцев получать государственные услуги онлайн через смартфон.

Больше о биографии и карьере Михаила Федорова - в отдельном в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Федоров Мінцифра Верховная рада
Новости
Почти 300 дронов и десятки ракет: в Воздушных силах раскрыли подробности ночной атаки
Почти 300 дронов и десятки ракет: в Воздушных силах раскрыли подробности ночной атаки
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году