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Федорова запросили радником в одну з країн НАТО

11:56 25.07.2026 Сб
2 хв
Пропозиція надійшла вже наступного дня після його звільнення з Міноборони
aimg Марія Науменко
Фото: колишній міністр оборони Михайло Федоров (facebook.com/mykhailofedorov)

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров після відставки отримав пропозицію працювати радником міністра оборони Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що зателефонував Федорову вже наступного дня після його звільнення.

"Я зателефонував йому на наступний день після його звільнення і запитав: "Коли ти хочеш приїхати до Рима і працювати зі мною як радник?"", - заявив італійський міністр.

Він додав, що Федоров був "зворушений" цією пропозицією та сприйняв її як "прояв поваги та дружби".

Крозетто також високо оцінив внесок колишнього українського міністра у розвиток сучасних військових технологій.

"Він один із тих, хто повністю переписав правила гри на полі бою", - наголосив очільник Міноборони Італії.

За словами міністра, Федоров допоміг Україні спочатку стримати російське вторгнення, а згодом змінити хід бойових дій завдяки впровадженню нових технологій та розвитку безпілотних систем.

Які посади пропонували Федорову

Нагадаємо, після відставки Михайло Федоров повідомив, що президент Володимир Зеленський пропонував йому посаду радника президента. Однак колишній міністр оборони відмовився.

Згодом Зеленський заявив, що також запропонував Федорову посаду віцепрем'єр-міністра з військових інновацій.

Втім, Федоров відмовився і від цієї пропозиції.

Він наголосив, що не погодиться на жодну іншу урядову посаду, окрім тієї, яку обіймав раніше.

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УкраїнаІталіяМіністерство оборони УкраїниМихайло Федоров