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Федоров зробив заяву про свою посаду, планує ще одну розмову з Зеленським

13:09 16.07.2026 Чт
2 хв
Федоров сказав, для чого йому потрібна посада
aimg Валерій Ульяненко
Федоров зробив заяву про свою посаду, планує ще одну розмову з Зеленським Фото: Михайло Федоров (Getty Images)
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Сьогодні глава Міноборони мав телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленський щодо посади, і в подальшому відбудеться ще одна.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони Михайло Федоров сказав на брифінгу.

Федоров зазначив, що зараз йдеться не про нього, і зауважив, що питання його перебування на посаді ще раз буде обговорюватись з главою держави. Він додав, що сьогодні мав з президентом телефонну розмову.

"Сьогодні мова про корінь проблеми, якщо ми вирішимо корінь проблеми - у нас достатня кількість людей в країні, які можуть займати посади", - підкреслив міністр.

Федоров зауважив, що ніколи не ставив умови (що не буде Сирського, - ред.), і зауважив, що йому "не потрібна посада міністра оборони, щоб бути міністром оборони".

"Мені потрібна посада, щоб перемогти у війні. В такій конструкції перемогти у війні особисто я не знаю як", - заявив він.

Він наголосив, що міністр оборони - це квота президента, і розповів, чому народ вийшов на мітинг.

"Український народ не за конкретного міністра Федорова, народ вийшов за себе. Чому надії, які з'явилися, відбулося перехоплення ініціативи на полі бою і в небі, чому зараз ця траєкторія ламається і ми з неї звертаємо. Є такий ризик. Народ вийшов за це", - сказав міністр.

Нагадаємо, через відставку Федорова про своє звільнення оголосив заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров. Він розкритикував кадрове рішення, назвавши усунення Федорова "абсолютним злом" для держави.

Тим часом в ЄС закликали українську владу пояснити причини відставки міністра. Зокрема, єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що Федоров повністю відповідав посаді очільника Міноборони.

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