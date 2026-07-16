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Федоров сделал заявление о своей должности, планирует еще один разговор с Зеленским

13:09 16.07.2026 Чт
2 мин
Федоров сказал, для чего ему нужна должность
aimg Валерий Ульяненко
Федоров сделал заявление о своей должности, планирует еще один разговор с Зеленским Фото: Михаил Федоров (Getty Images)
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Сегодня глава Минобороны имел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским по поводу должности, и в дальнейшем состоится еще один.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Михаил Федоров сказал на брифинге.

Федоров отметил, что сейчас речь не идет о нем, и отметил, что вопрос его пребывания на должности еще раз будет обсуждаться с главой государства. Он добавил, что сегодня имел с президентом телефонный разговор.

"Сегодня речь идет о корне проблемы, если мы решим корень проблемы - у нас достаточное количество людей в стране, которые могут занимать должности", - подчеркнул министр.

Федоров заметил, что никогда не ставил условия (что не будет Сырского, - ред.), и заметил, что ему "не нужна должность министра обороны, чтобы быть министром обороны".

"Мне нужна должность, чтобы победить в войне. В такой конструкции победить в войне лично я не знаю как", - заявил он.

Он подчеркнул, что министр обороны - это квота президента, и рассказал, почему народ вышел на митинг.

"Украинский народ не за конкретного министра Федорова, народ вышел за себя. Почему надежды, которые появились, произошел перехват инициативы на поле боя и в небе, почему сейчас эта траектория ломается и мы с нее сворачиваем. Есть такой риск. Народ вышел за это", - сказал министр.

Напомним, из-за отставки Федорова о своем увольнении объявил заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров. Он подверг критике кадровое решение, назвав устранение Федорова "абсолютным злом" для государства.

Тем временем в ЕС призвали украинские власти объяснить причины отставки министра. В частности, еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что Федоров полностью соответствовал должности главы Минобороны.

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