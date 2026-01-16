Федоров взяв в роботу ситуацію з ТЦК, - Свириденко

Міністр оборони України Михайло Федоров взяв в роботу ситуацію з Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Як повідомляє РБК-Україна , про це прем'єр-міністр України Юлія Свириденко розповіла під час години запитань до уряду.

"Тому я вважаю, що він узяв це в роботу, і ми, звичайно, всі розуміємо, який негативний ефект це має загалом на призов. Тож, безумовно, над цим працюємо, але це не така проста задача в умовах повномасштабного вторгнення", - зазначила прем'єр.

За словами Свириденко, перед Михайлом Федоровим, як міністром оборони, стоїть одне із завдань - підвищення мотивації військових через запровадження контрактної служби та інших інструментів.

Федоров пообіцяв провести комплексний аудит ТЦК

Нагадаємо, 14 січня Верховна Рада проголосувала за призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Свої голоси "за" віддали 277 народних депутатів. Призначити Федорова на цю посаду запропонував президент Володимир Зеленський.

Перед призначенням на посаду міністра оборони Федоров пообіцяв провести комплексний аудит ТЦК. Окрім цього, він анонсував "глибокий аудит" Міноборони та ЗСУ для пошуку додаткових можливостей для покращення фінансового й соціального рівня забезпечення військових.

Днями під час виступу перед Верховною Радою новопризначений міністр оборони розкрив реальні масштаби проблем з мобілізацією в Україні.

За його словами, у розшуку перебуває два мільйони військовозобов'язаних українців, а кількість так званих СЗЧ становить понад 200 тисяч осіб.

Позиція Федорова перекликається із заявою, яку нещодавно зробив новопризначений керівник Офісу президента, ексначальник ГУР Кирило Буданов. Він зазначив, що корупція в системі ТЦК, а також випадки самовільного залишення частин у військах негативно впливають на обороноздатність України.