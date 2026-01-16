ua en ru
Федоров взял в работу ситуацию с ТЦК, - Свириденко

Пятница 16 января 2026 11:44
UA EN RU
Федоров взял в работу ситуацию с ТЦК, - Свириденко Фото: министр обороны Украины Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Министр обороны Украины Михаил Федоров взял в работу ситуацию с Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала во время часа вопросов к правительству.

По словам Свириденко, перед Михаилом Федоровым, как министром обороны, стоит одна из задач - повышение мотивации военных через введение контрактной службы и других инструментов.

"Поэтому я считаю, что он взял это в работу, и мы, конечно, все понимаем, какой негативный эффект это имеет в целом на призыв. Поэтому, безусловно, над этим работаем, но это не такая простая задача в условиях полномасштабного вторжения", - отметила премьер.

Федоров пообещал провести комплексный аудит ТЦК

Напомним, 14 января Верховная Рада проголосовала за назначение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. Свои голоса "за" отдали 277 народных депутатов. Назначить Федорова на эту должность предложил президент Владимир Зеленский.

Перед назначением на должность министра обороны Федоров пообещал провести комплексный аудит ТЦК. Кроме этого, он анонсировал "глубокий аудит" Минобороны и ВСУ для поиска дополнительных возможностей для улучшения финансового и социального уровня обеспечения военных.

На днях во время выступления перед Верховной Радой новоназначенный министр обороны раскрыл реальные масштабы проблем с мобилизацией в Украине.

По его словам, в розыске находится два миллиона военнообязанных украинцев, а количество так называемых СЗЧ составляет более 200 тысяч человек.

Позиция Федорова перекликается с заявлением, которое недавно сделал новоназначенный руководитель Офиса президента, экс-начальник ГУР Кирилл Буданов. Он отметил, что коррупция в системе ТЦК, а также случаи самовольного оставления частей в войсках негативно влияют на обороноспособность Украины.

