Федоров сьогодні приходив до Зеленського, - ОП

Нагадаємо, востаннє президент Володимир Зеленський проводив зустріч із колишні міністром оборони Михайлом Федоровим 18 липня. Після неї глава держави анонсував підготовку нових рішень щодо забезпечення й розвитку Збройних сил України.

Раніше Федоров розповідав, що під час телефонної розмови президент пропонував йому стати своїм радником, однак він відмовився.

Натомість, як повідомили джерела РБК-Україна в оточенні Михайла Федорова, після відставки він готовий повернутися лише на посаду міністра оборони.