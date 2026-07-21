UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Федоров сьогодні приходив до Зеленського, - ОП

21:19 21.07.2026 Вт
1 хв
Це вже друга зустріч колишнього глави Міноборони з президентом після його відставки
aimg Марія Науменко
Фото: президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим (facebook.com/zelenskyy.official)

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 21 липня, провів ще одну зустріч із колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар журналістам радника президента України Дмитра Литвина.

За словами Литвина, зустріч між президентом і Федоровим уже відбулася.

Водночас в Офісі президента не стали розкривати зміст переговорів. Жодних подробиць щодо теми розмови чи ухвалених рішень наразі не оприлюднено.

Нагадаємо, востаннє президент Володимир Зеленський проводив зустріч із колишні міністром оборони Михайлом Федоровим 18 липня. Після неї глава держави анонсував підготовку нових рішень щодо забезпечення й розвитку Збройних сил України.

Раніше Федоров розповідав, що під час телефонної розмови президент пропонував йому стати своїм радником, однак він відмовився.

Натомість, як повідомили джерела РБК-Україна в оточенні Михайла Федорова, після відставки він готовий повернутися лише на посаду міністра оборони.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийМіністерство оборони УкраїниУкраїнаМихайло Федоров