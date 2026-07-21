Федоров сегодня приходил к Зеленскому, - ОП

Напомним, последний раз президент Владимир Зеленский проводил встречу с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым 18 июля. После нее глава государства анонсировал подготовку новых решений по обеспечению и развитию Вооруженных сил Украины.

Ранее Федоров рассказывал, что во время телефонного разговора президент предлагал ему стать своим советником, однако он отказался.

Однако, как сообщили источники РБК-Украина в окружении Михаила Федорова, после отставки он готов вернуться только на должность министра обороны.