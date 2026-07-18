ua en ru
Сб, 18 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський: говорив з Федоровим та Сирським, рішення по армії будуть

21:15 18.07.2026 Сб
2 хв
Президент натякнув на серйозні оновлення
aimg Сергій Козачук
Зеленський: говорив з Федоровим та Сирським, рішення по армії будуть Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В Україні напрацюють нові рішення для забезпечення та розвитку Збройних сил. Зміни готують з урахуванням думки військових та керівництва оборонного сектора.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram-канал.

Що відомо про підготовку рішень

За словами глави держави, цьому кроку передувала тривала серія обговорень та консультацій із ключовими посадовцями.

Ухваленню оновлень сприятиме безпосередній зворотний зв'язок від громадян та військовослужбовців.

"Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні з Олександром Сирським, рішення щодо армії будуть напрацьовані", - наголосив Володимир Зеленський.

Протести через відставку Федорова

Нагадаємо, у суботу, 18 липня, в Києві та інших українських містах третій день поспіль продовжуються масові акції протесту через звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Громадяни вийшли на вулиці з вимогою до влади відреагувати на кадрові рішення в керівництві міністерства.

Того ж дня колишній очільник оборонного відомства Федоров відреагував на масові мітинги на свою підтримку. У своєму зверненні ексміністр подякував людям за надію та заявив, що заплановані зміни в країні обов'язково відбудуться.

Раніше, 16 липня, ексурядовець зробив гучну заяву про свою діяльність у міністерстві. Зокрема, Федоров назвав свою найбільшу помилку на посаді голови Міноборони, яка безпосередньо стосувалася проведення реформи української армії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Михайло Федоров Війна в Україні Олександр Сирський
Новини
Зеленський зібрав на нараду генералів: всі деталі розмови
Зеленський зібрав на нараду генералів: всі деталі розмови
Аналітика
Пікапи та "корчі": на чому їздить армія, та чи пересядуть ЗСУ на українські авто
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Пікапи та "корчі": на чому їздить армія, та чи пересядуть ЗСУ на українські авто