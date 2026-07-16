Федоров пропонував Зеленському замінити Сирського

За словами очільника МО, він звернувся з такою пропозицією до Зеленського ще на старті своєї роботи у міністерстві оборони.

Однак Федоров зауважив, що у виборі нового головкома та глави Генштаба хотів покластися винятково на рішення президента.

"Кого пропонував? Я сказав президенту, що цей вибір має зробити він. Це має бути його рішення, а не моє рішення. Є система аналітики, можна зробити висновки, поспілкуватися і обрати і головкома і начальника генштабу", - пояснив міністр.

Однак Зеленський одразу відкинув цю ідею.

"Насправді коли президент сказав, що не планує змінювати Сирського - це його рішення як Верховного головнокомандувача. І я з цим рішенням повністю погодився, і сказав: Значить, я буду вчитися працювати з ним, тому що все-таки наш клієнт - український народ, а не хтось інший", - розповів Федоров.

Однак після цього, як стверджує міністр, його команда стикнулась з блокуванням всіх запропонованих ініціатив.

Так, за словами Федорова, за 6 місяців в МОУ так і не змогли створити центри компетенцій, змінити організаційну структуру.

"Бо Генштаб не підписує це, бо не потрібно залучати нових людей, які здатні генерувати ідеї. Ми "хакали" це нестандартними рішеннями, але в цілому це не працює, якщо ми говоримо про серйозну систему. Уявіть собі: воююча країна не може перевести людей у Міноборони, бо є блокування. Ну і постійна брехня, яка стосується мене, що я замовник розслідувань щодо "Скелі". Не я створив "Скелю" і допустив те, що там відбувається, не я запустив медійну кампанію. Це така культура, яку треба викорінити, бо так ми не переможемо ворога", - додав Федоров.