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Федоров пропонував Зеленському замінити Сирського

12:56 16.07.2026 Чт
2 хв
Міністр уперше розповів про конфлікт з головкомом
aimg Юлія Капітонова
Фото: Михайло Федоров, міністр оборони України (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Україна зможе перемогти Росію, якщо президент Володимир Зеленський замінить головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова.

Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров під час брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами очільника МО, він звернувся з такою пропозицією до Зеленського ще на старті своєї роботи у міністерстві оборони.

Однак Федоров зауважив, що у виборі нового головкома та глави Генштаба хотів покластися винятково на рішення президента.

"Кого пропонував? Я сказав президенту, що цей вибір має зробити він. Це має бути його рішення, а не моє рішення. Є система аналітики, можна зробити висновки, поспілкуватися і обрати і головкома і начальника генштабу", - пояснив міністр.

Однак Зеленський одразу відкинув цю ідею.

"Насправді коли президент сказав, що не планує змінювати Сирського - це його рішення як Верховного головнокомандувача. І я з цим рішенням повністю погодився, і сказав: Значить, я буду вчитися працювати з ним, тому що все-таки наш клієнт - український народ, а не хтось інший", - розповів Федоров.

Однак після цього, як стверджує міністр, його команда стикнулась з блокуванням всіх запропонованих ініціатив.

Так, за словами Федорова, за 6 місяців в МОУ так і не змогли створити центри компетенцій, змінити організаційну структуру.

"Бо Генштаб не підписує це, бо не потрібно залучати нових людей, які здатні генерувати ідеї. Ми "хакали" це нестандартними рішеннями, але в цілому це не працює, якщо ми говоримо про серйозну систему. Уявіть собі: воююча країна не може перевести людей у Міноборони, бо є блокування. Ну і постійна брехня, яка стосується мене, що я замовник розслідувань щодо "Скелі". Не я створив "Скелю" і допустив те, що там відбувається, не я запустив медійну кампанію. Це така культура, яку треба викорінити, бо так ми не переможемо ворога", - додав Федоров.

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Володимир ЗеленськийМихайло ФедоровВійна Росії проти УкраїниОлександр Сирський