Федоров предлагал Зеленскому заменить Сырского

По словам главы МО, он обратился с таким предложением к Зеленскому еще на старте своей работы в министерстве обороны.

Однако Федоров отметил, что в выборе нового главкома и главы Генштаба хотел положиться исключительно на решение президента.

"Кого предлагал? Я сказал президенту, что этот выбор должен сделать он. Это должно быть его решение, а не мое решение. Есть система аналитики, можно сделать выводы, пообщаться и избрать главкома и начальника генштаба", - заявил министр.

Однако Зеленский сразу отбросил эту идею.

"На самом деле, когда президент сказал, что не планирует менять Сырского - это его решение как Верховного главнокомандующего. И я с этим решением полностью согласился, и сказал: Значит, я буду учиться работать с ним, потому что все-таки наш клиент - украинский народ, а не кто-то другой", - рассказал Федоров.

Однако после этого, как утверждает министр, его команда столкнулась с блокировкой всех предложенных инициатив.

Так, по словам Федорова, за 6 месяцев в МОУ так и не смогли создать центры компетенций, изменить организационную структуру.

"Потому что Генштаб не подписывает это, потому что не нужно привлекать новых людей, которые способны генерировать идеи. Мы "хакали" это нестандартными решениями, но в целом это не работает, если мы говорим о серьезной системе. Представьте себе: воюющая страна не может перевести людей в Минобороны, потому что есть блокировка. Не я создал "Скелю" и допустил происходящее, не я запустил медийную кампанию. Это такая культура, которую нужно искоренить, потому что так мы не победим врага", - добавил Федоров.